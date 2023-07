Bekannter Unternehmer schlittert mit 23 Mio. Euro Schulden in die Pleite

Vergleichsverhandlungen gescheitert

"Johann Christof soll mit diesen Finanzgläubigern zuletzt außergerichtliche Vergleichsverhandlungen geführt haben, welche nunmehr als gescheitert anzusehen sind, sodass beim Landesgericht für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über das persönliche Vermögen von Johann Christof beantragt und eröffnet wurde", heißt es weiter.

"Johann Christof betreibt in 8051 Graz, Plabutscherstraße 115 ein Personaldienstleistungsunternehmen, im Rahmen dessen er Managementleistungen für die Christof Industries-Unternehmensgruppe erbringt. In dieser Unternehmensgruppe sind derzeit rund 4.000 Dienstnehmer beschäftigt und umfasst weltweit mehrere Gesellschaften. Johann Christof ist in den wesentlich operativ tätigen Gesellschaften der Unternehmensgruppe als Geschäftsführer tätig", so der AKV.