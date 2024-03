Beim AUA-Bordpersonal droht erneut ein Warnstreik

Heute, Donnerstag, fallen 110 Flüge bei der AUA aus, weil der Betriebsrat und die Gewerkschaft vida das fliegende Personal der Austrian Airlines wieder zu einer groß angelegten Betriebsversammlung geladen hat. Beginn: 10.00 Uhr. Nachdem die geplante Betriebsversammlung am vergangenen Freitag mangels freier Räumlichkeiten am Flughafen Wien abgesagt werden musste, wird die aktuelle Betriebsversammlung in der Veranstaltungshalle Multiversum in Schwechat abgehalten. Das Bord-Personal wird mit einem Shuttle-Service vom Flughafen zum Multiversum und wieder zurückgebracht.

Die Dauer der Betriebsversammlung ist nicht festgelegt. Laut Gewerkschaft vida wird sie aber solange dauern, „bis sich alle Beschäftigten ausreichend informiert fühlen“. An der vorigen Betriebsversammlung haben sich 1.200 Bord-Beschäftigte beteiligt und im Anschluss an die Versammlung einstimmig einen Warnstreik beschlossen. Ob auch diesmal ein Warnstreik abgehalten wird, kann nicht ausgeschlossen werden.