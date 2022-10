Bei US-Tech sind die fetten Jahre vorbei

Wie immer ist der Blick in die Zukunft schwierig. Wie lange die Tech-Titel schwächeln, ist schwer zu prognostizieren. „Tech bleibt, davon bin ich überzeugt. Die Frage ist aber, wie weit es hinunter geht“, sagt die Börsenexpertin. Jetzt könnten zwischenzeitlich auch andere Branchen zum Zug kommen, Stichwort old economy, also Rohstoffe und der produzierende Bereich, vermuten einige. „Die Lieferketten haben jetzt Schrammen bekommen. Das Risikobewusstsein dafür, was es bedeutet, am anderen Ende der Welt etwas zu produzieren, ist gestiegen.“

Langfristig "Berechtigung"

Die große Frage: Ist das der Abgesang der Tech-Titel? „10 Jahre lang war US-Tech the place to be. Es gab zwar immer die Zyklizität. Aber nach einer langen Boom-Phase erleben diese Unternehmen jetzt zum ersten Mal, dass ihnen der Wind ins Gesicht bläst. Sie bleiben wohl in der Defensive, bis sich eine Wende in der Geldpolitik abzeichnet, was sicher noch sechs bis 12 Monate dauert. Aber trotzdem haben sie langfristig gesehen eine Berechtigung“, fasst Rosen zusammen.