Bei Rene Benkos Signa geht es am Montag ans Eingemachte

Am Montag,soll das weitere Schicksal der insolventen Signa Prime und der Signa Development besiegelt werden. Am frühen Nachmittag werden am Handelsgericht Wien die Sanierungsplan-Tagsatzungen abgehalten. In diesen Sitzungen sollen die Gläubigervertreter über die angebotenen Treuhand-Sanierungen abstimmen.

Doch im Vorfeld war noch nicht klar, ob überhaupt eine Mehrheit der Gläubiger den Plänen zustimmen wird. Denn die Ausgangslage ist verzwickt.

Fakt ist, bei der Signa Prime wurden 10,79 Milliarden Euro Forderungen angemeldet, bei der Signa Development 2,29 Milliarden Euro. In beiden Fällen wird den Gläubigern eine Treuhand-Sanierung mit zumindest 30 Prozent Quote angeboten. Das heißt, der Sanierungsverwalter wird nach Zustimmung zum Sanierungsplan vom Gericht zum Treuhänder bestellt.

In dieser Funktion werden Anwalt Norbert Abel für die Signa Prime und Anwältin Andrea Fruhstorfer für die Signa Development den Verkauf des gesamten Liegenschaftsvermögens überwachen bzw. durchführen. Der gesamte Erlös soll den Gläubigern als Quote zufließen. Am Ende sollen aber mehr als 30 Prozent rauskommen. Doch fix ist noch nichts.