Bei Mietwohnungen fehlt die soziale Treffsicherheit

Hinzu kommt, dass österreichweit mehr als 80 Prozent der Mieter in Wohnungen leben, deren Preise entweder gedeckelt oder gefördert sind (siehe Grafik). In Wien sind es sogar 90 Prozent.

„Die Abschläge liegen bei Gemeindewohnungen und in den Genossenschaften bei rund 30 Prozent. Bei den regulierten Mieten sind sie – nicht zuletzt aufgrund von Lagezuschlägen – niedriger; dort zahlt man um rund 13 Prozent weniger“, sagt Ökonom Jan Kluge vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria. Er hat analysiert, wie sozial treffsicher reguliertes bzw. gefördertes Mieten in Österreich ist.

Verlierer freier Markt

Das alles führt laut Analyse dazu, dass bei Genossenschaftswohnungen und bei regulierten Wohnungen zum Teil reichere Menschen leben würden als am freien Markt. Auf diesem sei eine gleiche Verteilung der Wohnungen über alle Einkommensgruppen feststellbar. Das könne zum Beispiel an Zugereisten liegen, die noch auf der Warteliste für eine geförderte Wohnung stehen oder noch nicht lange genug in einer Gemeinde wohnen, um einen Antrag stellen zu dürfen. Und diese seien die Leidtragenden der aktuell hohen Nachfrage nach Wohnraum. Diese würde sich preislich nur am freien Markt widerspiegeln. Im Durchschnitt würden Mieter in Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen pro Monat rund 180 Euro weniger zahlen, als sie für dieselbe Wohnung am freien Markt hinblättern müssten, rechnet Kluge vor.

Nur bei Gemeindebauten gebe es eine gewisse soziale Treffsicherheit. Dass in Genossenschaftshäusern oft Bessergestellte leben würden, liege auch am Finanzierungsbeitrag, „der Haushalte ohne das entsprechende Kleingeld von vornherein ausschließt“, so Kluge.