Bei der Signa muss jetzt aufgeräumt werden

„Sanierungsverwalter Norbert Abel hat am Montag in der Tagsatzung gesagt, dass man auf einem guten Weg ist“, sagt Weinhofer. Mehr Details wurden nicht verraten. „Es gibt zwei Möglichkeiten, um an Liquidität zu kommen, Verkäufe oder einen Kredit“, sagt Götze. Ob die Gläubigerquoten in Höhe von 30 Prozent am Ende aufgebracht werden, kann heute nicht mit Sicherheit gesagt werden. „Es bleibt beim Prinzip Hoffnung, dass sich der Immobilienmarkt stabilisiert und gute Erlöse erzielt werden können“, sagt Weinhofer.

Stichtag 18. März 2026

In zwei Jahren ist dann der Tag der Wahrheit. Am 18. März 2026 muss die 30-prozentige Sanierungsquote bei Gericht hinterlegt werden. Da bei der Signa Prime von den 12,8 Milliarden Euro Forderungen bisher sechs Milliarden Euro anerkannt wurden, müssen für die Quote 1,8 Milliarden Euro aufgebracht werden. Bei der Signa Development sind es zumindest 500 Millionen Euro. Gläubiger, deren Forderungen bestritten werden, haben jetzt bei der Signa Prime zwei Monate und bei der Signa Development drei Monate Zeit, Feststellungsklagen einzubringen. Am Ende könnte der Schuldenberg noch steigen.

Die großen Verlierer sind die Aktionäre und Investoren beider Signa-Gesellschaften sowie der Signa Holding. Da die gesamten Immobilienerlöse den Gläubigern der Signa Prime und Signa Development zufließen sollen, gehen ihre Aktionäre leer aus. Betroffen ist auch die insolvente Signa Holding, die direkt knapp 20 Prozent an der Signa Prime und 8,29 Prozent an der Signa Development hält. „Meiner Meinung nach ist der Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote bei der Signa Holding kaputt“, sagt Weinhofer. „Die wesentlichen Assets werden verkauft und es fließt der Erlös an die Gläubiger und nicht an die Holding.“