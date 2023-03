Bei der AUA könnte es am Karfreitag zum Streik kommen

Die Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals (3.200 Mitarbeiter) am Dienstag am Flughafen Wien sorgte nicht nur für den Ausfall von 102 Flügen, sondern für viel Aufregung. „Die 1.200 an der Betriebsversammlung teilnehmenden Mitarbeiter haben einstimmig das Angebot des AUA-Managements abgelehnt und den Betriebsrat und die Gewerkschaft beauftragt, weitere Verhandlungen bis Gründonnerstag zu führen“, sagt vida-Sprecherin Yvonne Heuber zum KURIER.

Und weiter sagt sie: „Es muss ein akzeptables Angebot auf dem Tisch liegen, ansonsten wird es weitere Arbeitskampfmaßnahmen geben. Es ist nicht auszuschließen, dass diese bereits am Karfreitag beginnen.“ Nachsatz: „Streik ist nie das Ziel, wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch erzielen, aber das liegt jetzt beim AUA-Management.“