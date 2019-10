"Kryptowährungen stellen ein gigantisches Kursrisiko dar"

Schon in drei Jahren werden weltweit in Geschäften mehr als ein Viertel aller Zahlungen mit einer elektronischen Geldbörse erfolgen, im Onlinehandel sogar fast die Hälfte. Davon geht der Berater Bain & Company aus. Eine Möglichkeit digital zu zahlen, sind Kryptowährungen. „Sie sind eher eine Alternative zu Paypal oder Kreditkarten als zu Bargeld“, sagte Jakob Hackel, Forscher am Institut für Kryptoökonomie an der WU Wien, im Rahmen einer Podiumsdebatte von KURIER und Junge Wirtschaft Wien zum Thema Kryptowährungen.

„Wir wollen nicht Bargeld ausrotten, sondern eine zusätzliche Alternative bieten“, sagte Jasmin Schierer, Marketingchefin beim heimischen Zahlungsdienstleister Salamantex. Kryptowährungen würden derzeit vor allem von Menschen genutzt, die ihre Geldgeschäfte unabhängig von Banken selbst in die Hand nehmen wollen. „Die Nutzung ist eigentlich nicht schwierig, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt.“

Hackel sieht das differenzierter. „Die Nutzung beschränkt sich großteils auf Handel und Spekulation und nur zu einem sehr minimalen Teil auf tägliche Einkäufe.“ Die Technologie sei noch nicht so weit und „wahnsinnig kompliziert. Die Nutzung ist für technisch nicht versierte Menschen nicht möglich. Der technische Fortschritt geht zwar voran, aber in den nächsten fünf Jahren sehe ich keinen weit verbreiteten Gebrauch.“