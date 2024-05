Firmenchef über 32-Stunden-Woche: "Da lachen uns die Mitbewerber aus"

Das Jahr 2023 schloss Rubble Master mit einem Umsatz von 237 Mio. Euro ab, um 5 Mio. mehr als im Jahr davor. Das Umsatzziel wurde damit klar verfehlt, was Hanisch auf die zunehmende Zurückhaltung bei Bauprojekten vor allem in Deutschland, dem wichtigsten Exportmarkt des Unternehmens, zurückführt.

Erste Kunden gibt es in England. Hybride Brecher von Rubble Master sind schon in Deutschland zur Kiesaufbereitung im Einsatz. Mit den E-Brechern könnten die Energiekosten um 50 Prozent gesenkt werden.

US-Markt im Visier

Aktuell verbessere sich die Auftragslage von Monat zu Monat, besonders in den USA würden viele Infrastrukturprojekte vorangetrieben. Eine zunehmende Diversifizierung der Absatzmärkte sei daher wichtig, so Hanisch.

Um den nordamerikanischen Markt noch besser bedienen zu können, soll noch heuer eine lokale Firmenzentrale in Texas errichtet werden. Großes Potenzial sieht Hanisch in Südostasien, im Vorjahr wurde daher eine eigene Niederlassung in Singapur eröffnet. Die Exportquote betrug im Vorjahr 96 Prozent, in mehr als 100 Ländern gibt es Vertriebspartner.