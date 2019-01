Baugründe heiß begehrt, Wochenendhäuser leistbarer

Der Blick in die Bundesländer zeigt, dass hochpreisige Bundesländer preislich am Limit sind. Bundesländer mit traditionell niedrigen Preisen wie Kärnten und die Steiermark holen gleichzeitig auf. So steigen im südlichsten Bundesland die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in sehr guten Lagen um rund 4,1 Prozent, auch die Preise für Einfamilienhäuser ziehen spürbar an (+4,2 Prozent). Ähnlich schaut es in der Steiermark aus: Einfamilienhäuser steigen um 4,1 Prozent, Käufer von Eigentumswohnungen in Top-Lagen erwartet ein Preisanstieg von rund fünf Prozent. Im traditionell hochpreisigen Westen Österreichs zeigt sich, dass Interessenten nicht mehr bereit sind, jeden Preis zu zahlen.

Von einer Immobilienblase sei Österreich trotz des anhaltenden Hochs nach wie vor weit entfernt, ist Bernhard Reikersdorfer überzeugt. Es gebe jedoch einzelne Märkte, die durch Überhitzung gekennzeichnet sind. Dennoch: „Im internationalen Vergleich sind wir noch sehr moderat unterwegs.“