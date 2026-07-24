Batterie-Hersteller Varta meldet Insolvenz an

Der deutsche Batteriehersteller Varta mit Sitz in Ellwangen ist zahlungsunfähig. Das Amtsgericht Stuttgart prüft derzeit die Insolvenzanträge des Unternehmens, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Die Insolvenz markiert einen weiteren Rückschlag für Varta, das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Damit steht der Konzern offenbar vor der Zerschlagung.

An Varta sind der österreichische Investor Michael Tojner und der Sportwagenbauer Porsche jeweils zu 50 Prozent beteiligt. Beide Anteilseigner waren nach Medieninformationen nicht mehr bereit, das erneut in Schieflage geratene Unternehmen mit frischem Kapital zu stützen.

Nun zeichnet sich eine Aufteilung des Konzerns ab: Die wichtigsten Gläubiger, darunter die Deutsche Bank und mehrere Hedgefonds, wollen das profitable Geschäft mit Haushaltsbatterien übernehmen. Tojner hat unterdessen Interesse am Geschäft mit Mikrobatterien signalisiert – dazu zählen etwa Knopfzellen für Hörgeräte.