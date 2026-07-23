Varta vor dem Aus: Gläubiger wollen Konzern zerschlagen

Es sollte der Neuanfang sein. Doch nur ein Jahr nach der mühsam ausgehandelten Sanierung steht der Batteriekonzern Varta erneut am Abgrund. Diesmal aber könnte es das endgültige Aus für den Konzern in seiner jetzigen Form bedeuten.

Die wichtigsten Geldgeber des schwäbischen Unternehmens mit Sitz in Ellwangen haben die Geduld verloren. In einer Mitteilung fordern sie die Zerschlagung: Das Geschäft mit Haushaltsbatterien soll aus dem Konzern herausgelöst werden. Die Deutsche Bank und die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox – zusammengeschlossen in einer sogenannten Ad-hoc-Gläubigergruppe – sprechen sich für eine neue Eigentümerstruktur aus.

Der Grund für den radikalen Kurswechsel ist brisant: Dem Unternehmen aus Ellwangen geht das Geld aus. Eine unabhängige Analyse der Unternehmensberatung FTI bringt das ganze Ausmaß der Krise ans Licht. Demnach fehlt Varta ein „mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag“ allein für das laufende Geschäft – Geld, das nötig ist, um Lieferanten zu bezahlen, Gehälter zu überweisen, Maschinen am Laufen zu halten. Und das ist nur der operative Liquiditätsbedarf. Hinzu kommt laut Gutachten ein „erheblicher weiterer Kapitalbedarf“, um den Geschäftsbetrieb dauerhaft fortzuführen.