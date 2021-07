Bankomatfirma Euronet: Von einer Steueroase in die nächste

Die Geschichte von Euronet beginnt im Jahr 1994, aber nicht in den USA oder in der Karibik, wie man meinen möchte, sondern in Ungarn. Der US-Banker und Geschäftsmann Michael J. Brown gründete in Budapest mit Bank Access 24 eine kleine Firma für elektronische Transaktionen. 1995 wurde der erste Bankomat der Firma in Ungarn in Betrieb genommen. In den folgenden Jahren erweiterte Euronet seine Präsenz in Zentral- und Osteuropa in einem erstaunlichen Tempo. 1997 erfolgte der Börsengang in den USA. Zu diesem Zeitpunkt war Euronet bereits in Ungarn, Polen, Deutschland, Tschechien, Rumänien und wenig später auch in Frankreich und Großbritannien tätig.

Der Börsenkurs des Unternehmens kletterte in den vergangen Jahren verlässlich nach oben. Heute sind unter anderen nahmhafte Investoren wie The Vanguard Group oder Janus Capital an Euronet beteiligt. Auch der Gründer und aktuelle Präsident, Michael J. Brown, hält laut Bloomberg Aktienoptionen im Wert von rund 50 Millionen Dollar.