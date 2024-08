Immer weniger Geräte: Schon 343 Gemeinden ohne Bankomat

Die Zahl der Bankomaten in Österreich nimmt ab und die Menschen müssen auch etwas weiter zum nächstgelegenen Geldausgabegerät gehen, zeigt eine Erhebung der Nationalbank (OeNB).

Im Vergleich zu 2021 ist die Zahl der Bankomaten um etwa 500 Stück gesunken. In 343 Gemeinden gab es per Ende Februar keinen Bankomaten. Ende 2021 war dies in 315 Gemeinden der Fall. Die Versorgung der Bevölkerung sei im europäischen Vergleich weiterhin überdurchschnittlich gut, so die Nationalbank.