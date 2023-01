Banker will strengen Kredit-Regeln die „schärfsten Zähne ziehen“

Den neuen, strengeren Kreditvergaberichtlinien, die seit dem Sommer 2022 in Kraft sind, müssten rasch die „schärfsten Zähne“ gezogen werden. „Und es gibt Anzeichen, dass das gelingt.“ Diesbezüglich würden aktuell „intensive“ Gespräche mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) geführt.

Das sagte der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB OÖ), Heinrich Schaller, am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Die gestiegenen Zinsen und die hohe Inflation hätten ohnehin eine Art Selbstregulierungskraft auf dem Kreditmarkt entwickelt. Die neuen Kreditvergaberichtlinien für Banken seien daher in einigen Punkten überzogen, ist der Banker überzeugt. Als Beleg führte Schaller an, dass in Oberösterreich die Neuanträge für Kredite seit August 2022 um 63 Prozent eingebrochen seien.

Zwei Beispiele für den aus Schallers Sicht gegebenen Reformbedarf:

Zwischenfinanzierung

Auch für Kreditnehmer, die z. B. ihren Wohnraum vergrößern wollen und nur eine Zwischenfinanzierung benötigen, gelten die strengeren Richtlinien (20 % Eigenmittel, Kreditrate maximal 40 % vom Einkommen). Diese Kreditnehmer könnten jedoch ihre bestehende Wohnung oder ihr vorhandenes Haus nicht als Sicherheit geltend machen. Dieser Punkt werde mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ reformiert.

Renovierung/Sanierung

Auch bei Krediten, die der Wohnraum-Renovierung oder -Sanierung dienen, aber auch bei Darlehen für Klimaschutz-Investitionen (z. B. Fotovoltaik-Anlage am Carport), wären die Vergaberichtlinien anwendbar. Dies sei unverständlich bis kontraproduktiv.

Schaller kritisiert die Bankenaufsicht auch insgesamt, nicht nur bei den Kreditregeln. „Das gesamte Aufsichtsthema ist absolut hypertroph“, sprich völlig überzogen. In manchen Bereichen sei das Überprüfen der vielen Regeln, denen Banken heute unterliegen, zum größten Kostentreiber geworden. Aufgrund ihrer Größe unterliegt die RLB OÖ der Aufsicht durch die Europäische Zentralbank (EZB).