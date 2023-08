Bankensteuer von 40 Prozent schockt Italiens Institute

Die italienische Regierung hat eine Steuer auf ├ťbergewinne von Banken beschlossen. Diese gilt f├╝r die Jahre 2022 und 2023 und betrifft 40 Prozent des Nettozinsgewinns eines Instituts. Die Banken erzielen dank der steigenden Geldmarktzinsen in diesem Bereich deutlich h├Âhere Gewinne als in den Nullzinsjahren zuvor. Die Einnahmen sollen zwei bis drei Milliarden Euro ausmachen und zur Unterst├╝tzung von Hypotheken-Kreditnehmern und zur Senkung von Abgaben verwendet werden, sagte Vizepremier Matteo Salvini. Eine Bankensteuer gibt es bereits seit l├Ąngerer Zeit etwa in Spanien oder Ungarn.

Die Aktienkurse der Banken reagierten klarerweise negativ, zumal es bis dato keine Anzeichen f├╝r die Einf├╝hrung gegeben hatte. Unicredit brach bis am fr├╝hen Nachmittag um 6,9 Prozent ein, Intesa Sanpaolo um mehr als acht Prozent. Auch die Bankaktien in anderen L├Ąndern gaben nach.

Billigere Inlandsfl├╝ge

Die Regierung verabschiedete auch Ma├čnahmen zur Eind├Ąmmung der Flugpreiserh├Âhungen bei Binnenfl├╝gen. Dies soll auch durch Eingriffe in den Algorithmus erm├Âglicht werden, der die Preise f├╝r die Binnenfl├╝ge bestimmt. Die Fluggesellschaften lehnen jedoch ein solches Eingreifen ab und drohen mit Protesten in Br├╝ssel.

Weiters kommt eine Neuregelung des Taxisektors. Damit soll die Zahl der Taxilizenzen um bis zu 20 Prozent erh├Âht werden. Die Gewerkschaften der Taxifahrer, die eine st├Ąrkere Konkurrenz bef├╝rchten, wehren sich jedoch wie berichtet gegen das Vorhaben und haben bereits mit einem Streik gedroht.