Bankenaufsicht: "Wir brauchen keinen Fleckerlteppich"

Als ÖVP-Chef nahm Vizekanzler Michael Spindelegger am Donnerstag am Treffen der Europäischen Volkspartei teil. Er traf dort Kanzlerin Angela Merkel und Spaniens Premier Mariano Rajoy.

KURIER: Herr Vizekanzler, bremst Merkel bei den Eurobonds aus wahlkampftaktischen Gründen?

Michael Spindelegger: Sie tut das primär, weil es vernünftig ist. Merkel will, dass stabile Volkswirtschaften nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch wir sind nicht bereit, für höhere Zinsen mehr Steuermittel zu verbrauchen. Nur längerfristig, wenn alle Haushalte in Ordnung sind, kann es Eurobonds geben.

Die Finanzmärkte erwarten vom Gipfel den großen Wurf. Wird es die große Entscheidung für eine umfassende Reform geben?

Ja. Wir haben die Lektion gelernt. Die Konstruktionsmängel der EU gehören beseitigt. Das heißt Vertragsänderung. Es muss auch Wachstum initiiert werden. Es gilt nicht nur, die Krise zu bekämpfen, sondern an einer Zukunftsunion zu arbeiten. Wenn das gelingt, ist es ein großer Wurf.

Zwischen Deutschland und auf der anderen Seite Frankreich und Spanien gibt es große Differenzen. Kommt der Ausgleich?

Es bedarf eines Konsenses. Die Chancen für einen Konsens sind intakt.

Spanien kann seinen Staatshaushalt nicht mehr lange finanzieren. Braucht es mehr Geld aus dem Rettungsfonds?

Spanien muss das selbst entscheiden. Wenn beim Gipfel der große Wurf gelingt, werden die Gipfel-Ergebnisse die Situation Spaniens, aber auch der anderen Schuldenländer entspannen. Wenn die EU richtig handelt, haben alle etwas davon.

Sie fordern eine Stabilitätsunion. Wunschdenken?

Das ist zu bewerkstelligen. Nur mit Visionen kann man Großes bewirken.