Banken-Sondersteuer in Italien: EZB hat Einwände gegen Pläne

Die Steuer riskiere, die Geldhäuser des Landes und die Wirtschaft im Allgemeinen zu schwächen, werde die EZB in dem Brief kritisieren, hieß es in dem Zeitungsbericht. Das Schreiben solle spätestens in ein paar Wochen verschickt werden. Ein EZB-Sprecher teilte auf Anfrage mit: "Ich kann bestätigen, dass die EZB-Präsidentin das offizielle Konsultationsersuchen des italienischen Wirtschafts- und Finanzministers erhalten hat, und wir werden die Stellungnahme der EZB zu gegebener Zeit veröffentlichen."