Banken-KV: Gewerkschaft fordert 10,6 Prozent mehr Gehalt

Ausgerechnet am Faschingsdienstag beginnen die Kollektivvertragsverhandlungen f√ľr rund 60.000 Angestellte im heimischen Bankensektor. Die Gewerkschaft GPA zieht mit zwei Hauptforderungen in die Gespr√§che, ging am Montag aus einer Aussendung hervor. Einerseits wird eine lineare und dauerhafte Erh√∂hung der Mindest- und IST-Geh√§lter um 10,6 Prozent gefordert. Andererseits soll diese kr√§ftige Erh√∂hung statt f√ľr bisher 38,5 Wochenstunden bei vollem Gehaltsausgleich k√ľnftig f√ľr 36 Stunden flie√üen.

Sehr gute Wirtschaftsdaten

GPA-Verhandlungsleiter Wolfgang Pischinger verwies grunds√§tzlich auf sehr gute Wirtschaftszahlen in der Branche. "Bei einem prognostizierten Jahresgewinn f√ľr 2022 von 4,4 Mrd. Euro sind nach dem Rekordgewinn des Jahres 2021 zukunftsorientierte Weichenstellungen im Interesse aller m√∂glich", so der Zentralbetriebsrat der Oberbank.

Argumentiert wird unter anderem mit dringend ben√∂tigten jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Es gibt viele internationale aber auch nationale Beispiele, die zeigen, dass eine Verk√ľrzung der Arbeitszeit positive Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und die Produktivit√§t hat", so GPA-Verhandlerin Helga Fichtinger. Bei der tats√§chlich geleisteten Arbeitszeit sei √Ėsterreich ohnehin "Spitzenreiter. F√ľr viele, vor allem weibliche Angestellte, w√§re eine Reduktion der w√∂chentlichen Arbeitszeit eine M√∂glichkeit, leichter in ein Vollzeitzarbeitsverh√§ltnis ein- oder umzusteigen".

Der GPA geht es in den Verhandlungen zum Banken-KV weiters um rahmenrechtliche Verbesserungen, die vor allem Frauen zugutek√§men. In der Branche liege der Frauenanteil bei √ľber 50 Prozent. Von den Arbeitgebern gab es am Montag noch keine Aussendung √ľber ihre Forderungen.