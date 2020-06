Ukrainische Oligarchen fordern vom Land 3,1 Mio. Schadenersatz

Am Mittwoch begann am Landesgericht Eisenstadt außerdem der Schadenersatz-Prozess, den die Ukrainer gegen das Land angestrengt haben. Sie fordern knapp 3,17 Millionen Euro, also jene Kosten, die ihnen der verpatzte Kauf verursacht hat. Das Land lehnt jegliche Zahlung ab. Richter Thomas Bruckner machte am Mittwoch kurzen Prozess und unterbrach das Verfahren – bis das OGH-Urteil vorliegt. Der Anwalt der Slav AG legte dagegen Beschwerde ein. In einer Stellungnahme heißt es: "Nach dem Spruch des EuGH geht die Slav AG davon aus, dass dem Unternehmen ein Schadenersatz für die entstandenen Aufwendungen zusteht."