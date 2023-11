Bank Austria scheitert im Streit mit 3-Banken-Gruppe erneut

Die Übernahmekommission war laut der Aussendung der 3-Banken-Gruppe "von der UniCredit parallel zu den ganzen Gerichtsverfahren angerufen" worden. Die italienische Großbank habe erreichen wollen, dass den bei Oberbank, BKS und BTV jeweils zum Schutz vor einer Übernahme durch die UniCredit eingerichteten Syndikaten kein Stimmrecht in den Hauptversammlungen der 3 Banken zusteht. "In diesem Fall hätte die UniCredit als größter Einzelaktionär in allen Hauptversammlungen das Sagen und könnte die 3 Banken übernehmen", so die 3-Banken-Gruppe.

Bei Oberbank, BTV und BKS glaubt man nicht an eine Entspannung. Generaldirektor Franz Gasselsberger: "Bis jetzt hat die UniCredit kein Verfahren und kein Rechtsmittel ausgelassen. Wir haben also Grund, weiterhin skeptisch zu bleiben." In der Tat kündigt die UniCredit gegenüber dem KURIER an, vor dem Oberlandesgericht in Berufung zu gehen.

Zuletzt hatte die Bank Austria-Mutter im jahrelangen und vor allem auch gesellschaftsrechtlichen, gerichtlichen Streit mit der 3-Banken-Gruppe eine Schlappe vorm Obersten Gerichtshof (OGH) erlitten. Die Bank Austria hatte angekündigt, "die anderen, offenen Verfahren konsequent weiterzuverfolgen", während ein Rechtsvertreter der 3-Banken-Gruppe meinte, alle Parallelklagen seien "abweisungsreif".