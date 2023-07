Bald neuer Platzhirsch? Twitter-Konkurrent Threads bereits mit 100 Millionen Nutzern

Das als Konkurrenz zum US-Kurznachrichtendienst Twitter aus der Taufe gehobene Netzwerk Threads hat in nur fünf Tagen 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer für sich gewinnen können. Wie der Online-Datendienst Quiver Quantitative mitteilte, knackte der Internetdienst des US-Konzerns Meta diese Marke am Montagvormittag. Andere Websites, die sich an der Zahl der Downloads der App orientieren, sahen die Schwelle sogar noch früher überschritten.

