Bakterien auf Banknoten: Wie unhygienisch ist Geld?

Anbietern von bargeldlosen Zahlungssystemen ist das natürlich ein Dorn im Auge. „Bargeld ist eine eklige Angelegenheit“, formuliert es etwadrastisch. Laut Studien sollen sich nämlich 26.000 potenziell gesundheitsschädlicheBakterien auf einer durchschnittlichen europäischen Banknote tummeln. Den Konsumenten ist wohl bewusst, dass es beim Bargeld nicht sehr sauber zugeht, zeigen Umfragen. Aber: „Bargeld ist nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland und wird es auf absehbare Zeit wohl auch bleiben“, stellte Bundesbank-VorstandCarl-Ludwig Thiele beim Bargeldsymposium derDeutschen Bundesbank diese Woche infest.

In 54,4 Prozent aller Zahlungsvorgänge ist in Deutschland Bargeld im Spiel. In Österreich ist dieser Wert sogar noch ein bisschen höher. Nordeuropa ist anders: In den Niederlanden wird Bargeld nur noch für 37 Prozent der Einkäufe benutzt, in Schweden überhaupt nur noch für 20 Prozent.