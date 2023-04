Bärenfleisch im Selbstbedienungsautomaten feiert in Japan Erfolg

Ob Kaffee, grüner Tee, warme Suppen, Kondome oder Porno-Hefte: Japan ist ein Wunderland der Selbstbedienungsautomaten, nirgendwo sonst stehen so viele "jido hambaiki" wie in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es gibt scheinbar nichts, was sich in Japan nicht per Automat verkaufen ließe, neuerdings bekommt man so auch Walfleisch. In Akita im Norden sorgt nun ein weiterer Automat mit ungewöhnlichen Produkten für Aufmerksamkeit: Dort gibt es Fleisch von wilden Bären.