Reparatur zu teuer: Hertz tauscht E-Autos gegen Verbrenner aus

Hohe Kosten f├╝r Reparaturen und Sch├Ąden vermiesen dem US-Autovermieter Hertz die Freude an Elektroautos. Der Konzern k├╝ndigte am Donnerstag an, 20.000 Elektroautos zu verkaufen und stattdessen Verbrennerfahrzeuge in seine Flotte aufzunehmen. Die Ausgaben f├╝r Reparaturen nach Unf├Ąllen insbesondere bei Elektroautos seien im vierten Quartal hoch gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

"Entsprechend unterst├╝tzt das die Entscheidung, die Elektroauto-Flotte zu reduzieren." Hertz bezifferte die Abschreibungen auf etwa 245 Millionen Dollar (224 Mio. Euro). Im April 2022 hatte das Unternehmen angek├╝ndigt, bis zu 65.000 Elektroautos von Polestar zu kaufen, wenige Monate zuvor wurde der Kauf von 100.000 Tesla-Autos bis Ende 2022 angek├╝ndigt.

Auch der deutsche Konkurrent Sixt hatte zuletzt angek├╝ndigt, wegen schwacher Wiederverkaufswerte keine Elektroautos von Tesla mehr zu vermieten, und ebenfalls auf h├Âhere Reparaturkosten verwiesen.