Automarkt bricht in: Ein Viertel weniger Pkw-Käufe im Juli

VW als Verlierer

Am größten war das Minus bei der Marke VW, bei der Volkswagen-Tochter Skoda hingegen gab es ein Plus (+8,0%), ebenso bei Renault (+7,0%) und Mercedes (+4,5%). Die VW-Autos verkauften sich am schlechtesten, der Rückgang im Juli lag bei 30,1 Prozent. Rückläufige Neuzulassungen verzeichneten auch Hyundai (-23,2%), Peugeot (-22,1%), Audi (-21,7%), BMW (-15,1%), Ford (-10,9%) und Seat (-9,1%).

350 E-Autos mehr

In der Nische bei den alternativen Antrieben gab es durch die Bank Wachstumsraten auf niedrigem Niveau: Sowohl bei Pkw mit Benzin-Hybridantrieb (+169,2% bzw. +1.604 Neuzulassungen) und Diesel-Hybridantrieb (+83,9% bzw. +308 Neuzulassungen) als auch bei Elektroautos (+49,6% bzw. +353 Neuzulassungen) und Pkw mit Erdgasantrieb (+48,6% bzw. +17 Neuzulassungen) stiegen die Neuzulassungen.