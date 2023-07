Autoindustrie: Markt mit gebrauchten Elektroautos kommt nicht voran

Dass der Elektroautoanteil auf dem Gebrauchtmarkt sehr viel niedriger ist als auf dem Neuwagenmarkt, wo er im ersten Halbjahr knapp 16 Prozent erreichte, liegt vor allem daran, dass die reinen Stromer erst seit einigen Jahren in relevanten St├╝ckzahlen verkauft werden. F├╝r den Gebrauchtwagenmarkt kommt es eher auf den Bestand an - und dort machen Elektroautos trotz gestiegener Zahlen aktuell noch nicht einmal 3 Prozent aus. Zudem werden Fahrzeuge typischerweise erst nach einigen Jahren weiterverkauft - der f├╝r den Stromer-Gebrauchtmarkt relevante Bestand ist also noch kleiner.