Spannend: Autobahnen sollen Autos Verkehrsinfos per WLAN liefern

VW setzt auf WLAN-Technologie

Und weiter heißt es: "Die Entscheidung, jetzt auf diese sichere Technologie zu setzen, hat aber keinen Einfluss auf andere, zukünftige ergänzende Technologien, wie sie etwa die Mobilfunktechnologie 5G sein kann. „Aber WLAN ist ausgereift und sicher“, bestätigt ASFINAG-Geschäftsführer Bernd Datler. Die Asfinag kann die vorhandenen Informationen so verteilen, dass auch diese andere, künftige Technologie versorgt werden kann. WLAN wird bereits heute im Raum Wien und Graz sowie auf Warnleitanhängern der Asfinag eingesetzt.

Dazu muss man wissen, dass VW die Serieneinführung der WLAN-Technologie in einem der nächsten Fahrzeuge bereits angekündigt hat. Damit sind erste Fahrzeuge in der Lage, die per WLAN gesendeten Informationen zu empfangen, zu verarbeiten und anzuzeigen. Weitere Fahrzeughersteller sollen ebenfalls bereits in den nächsten Fahrzeuggenerationen die WLAN-Technologie einbauen, zum Beispiel auch um die teilautomatische Fahrt in Lkw-Konvois zu unterstützen. Der Informationstransfer stellt keine Einbahnstraße dar. Auch von den Fahrzeugen können Infos an die ASFINAG gesendet werden, um so andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer noch besser mit Updates entlang der Strecke versorgen zu können.