Asfinag: Digitale Verkehrsinformationen sollen im Kampf gegen Staus helfen

Seine Karriere

Der Jurist Josef Fiala (geb. 1962) war früher im Management des Versicherers Generali tätig. Im März 2008 wechselte er in die Asfinag. Dort war er für die Mautagenden als Geschäftsführer der Asfinag Maut Service GmbH zuständig, zwei Jahre später wurde er Geschäftsführer der Asfinag Service GmbH. In dieser Funktion war er bisher für die Straßenmeistereien zuständig. Dazu zählen etwa der Winterdienst, und die Verkehrssteuerung. Fiala gilt als geerdet und hat großen Rückhalt in der Belegschaft. „Er hat klare strategische Vorstellungen“, sagt ein Experte. Fiala ist Nachfolger von Klaus Schierhackl und gilt als gut vernetzt in der ÖVP.