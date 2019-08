Auto-Kritiker: "Die SUVs müssen weg"

Ein Umdenken hat in vielen Städten begonnen. Radwege und -streifen werden mehr. Von 2007 bis 2017 wuchsen sie in Wien um 290 auf 1.380 Kilometer. Bei einem geringen Anteil an der Verkehrsfläche insgesamt allerdings. Und bei seit Längerem gleichbleibendem Radverkehr. Sieben Prozent der Wege werden mit Radl zurückgelegt. Aber was passiert auf dem Land, wo die Distanzen größer, wo die Geschäfte in den Ortskernen längst Geschichte sind? Öffis und wieder Öffis oder Sammeltaxis. E-Fahrräder würden den Radius um ein Fünffaches zum herkömmlichen Rad vergrößern, erklärt Gietinger. Das Auto habe die Landstruktur zerstört, ohne Auto werde sie wiederkommen. „Die Wege müssen kürzer werden“, schreibt er.

E-Autos sind für ihn keine Alternative. Wegen der Batterien und dem benötigten Strom, der produziert werden muss. Doch die Autoindustrie sorgt für Arbeitsplätze. Durch den E-Boom bangen Zulieferer ohnehin um ihre Jobs. In Österreich sind 80.000 Menschen in diesen Betrieben beschäftigt. Die Branche sichere, sagt die Wirtschaftskammer, 210.000 Jobs.

„Konversion“, sagt der Autor darauf. „Sie sollen etwas anderes bauen.“ Gietinger weiß, dass er provoziert: „Man muss radikal sein.“ Die Reaktionen auf sein Buch gehen bis zu Drohungen: „Nicht die SUVs müssen weg, Sie, Herr Gietinger, müssen weg.“