Auszahlung des Umsatzersatz beginnt

"Wir haben hier innerhalb kürzester Zeit eine neue Hilfe aufgesetzt", sagt Finanzminister Blümel. "Jedes Unternehmen, das wir gut durch die Krise bringen, sichert wertvolle Arbeitsplätze in Österreich."

Das Finanzministerium ist auch sehr bemüht darzustellen, wie hilfreich und praktikabel das heimische Modell des Umsatzersatzes sei - vor allem im Vergleich zum Modell des großen Nachbarn Deutschland. So gelte dort laut ersten Ankündigungen die Hilfe von 75 Prozent Umsatzersatz nur für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, darüber würden nur 70 Prozent Umsatzersatz ausgezahlt. In Österreich gibt es pauschal 80 Prozent. "Die deutschen Unternehmer müssen jetzt dann aber auch keinen doppelten Lohn ausbezahlen", relativierte dahingehend die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) Michaela Reitterer kürzlich gegenüber der APA in Anspielung aufs bald fällig werdende Weihnachtsgeld.

Takeaway und Lieferservice

In Deutschland darf man laut Finanzministerium aber auch nur bis 25 Prozent des Monatsumsatzes aus Takeaway oder Lieferservice machen, ab 26 Prozent wird gegengerechnet - in Österreich werden diese Einnahmen nicht gegengerechnet. Zudem würden deutschen Restaurants Außerhausverkaufsumsätze im Umsatzvergleich zum Vorjahr herausgerechnet und somit nicht auf den Umsatzersatz angerechnet. Wenn eine Pizzeria also bereits voriges Jahr 20 Prozent Lieferservice hatte, wird der Umsatzersatz von den restlichen 80 Prozent berechnet.