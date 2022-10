Ausrollung der Smart-Meter nimmt Fahrt auf

Die flächendeckende Ausrollung der Smart-Meter, der "intelligenten" Stromzähler, kommt in Österreich laut E-Control in Schwung. Ende vergangenen Jahres waren mehr als 3 Millionen Geräte installiert. Die Ausrollungsrate lag bei mehr als 47 Prozent, bis Ende 2022 dürften es 64,5 Prozent sein. Angesichts der Energiekrise und in Hinblick auf die Klimaziele und den Erneuerbaren-Ausbau gewinnen die digitale Stromzähler an Bedeutung.

Insgesamt sind von der Umstellung 6,4 Millionen Zählpunkte betroffen. Von den bis Ende des Vorjahres 3,03 Millionen installieren Smart Meter waren 2,4 Millionen Geräte (Ausrollungsgrad rund 38 Prozent) auch kommunikativ - sie konnten mit den zentralen Systemen der Netzbetreiber kommunizieren und die gemessen Werte auch übermitteln. Die Erreichung des Ziels von 95 Prozent bis Ende 2024 sollte möglich sein, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber zur APA. Smart Meter hätten eine Schlüsselrolle für die Umsetzung der Energiewende, das Erreichen der Ziele des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) und auch für die Klimaziele.