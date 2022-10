"Mit smart meter und home automation mehr als zehn Prozent Strom sparen"

Werner Steinecker (65) ist seit 50 Jahren Mitarbeiter der Energie AG und seit f├╝nf Jahren ihr Vorstandsvorsitzender.

KURIER: Ich wohne in einer Wohnung in Linz, die mit Gas aus Russland geheizt wird. Werde ich im Winter frieren?

Werner Steinecker: Nein. Die heimischen Gasspeicher sind bereits gut gef├╝llt. ├ľsterreich ist in der begnadeten Lage, ├╝ber Gasspeicherkapazit├Ąten zu verf├╝gen, mit denen der heimische Jahresbedarf an Gas abgedeckt werden kann. Gasmengen f├╝r Haushaltskunden sind sowohl technisch als auch rechtlich besonders gesch├╝tzt.

Steht dieses Gas ├ľsterreich zur Verf├╝gung, oder k├Ânnen andere L├Ąnder wie zum Beispiel Deutschland darauf zur├╝ckgreifen?

Der Staat verf├╝gt ├╝ber eine strategische Gasreserve im Ausma├č von 20 Terawattstunden, auf die im Bedarfsfall jedenfalls zugegriffen werden kann. Dar├╝ber hinaus haben Versorger zu bestimmten Zeitpunkten in Abh├Ąngigkeit des Verbrauchs ihrer sch├╝tzenswerten Kunden, also insbesondere allen Privatkunden, bestimmte Speicherst├Ąnde nachzuweisen. In den heimischen Speichern liegen aktuell rund 70 Terawattstunden. Damit k├Ânnen ├╝ber die Wintermonate die Haushalte, aber auch andere Kundensegmente versorgt werden.

Es gibt aber sehr kritische ├äu├čerungen, zum Beispiel von Stefan Pierer, dem Pr├Ąsidenten der Industriellenvereinigung.

Pierer sagt zu Recht, dass ein au├čergew├Âhnlich kalter Winter unser Einlagerungsvolumen ├╝berstrapazieren kann.

Ist das eine theoretische oder naheliegende Bef├╝rchtung?

Wenn der Winter besonders kalt wird, f├╝hrt das naturgem├Ą├č zu einem Mehrverbrauch von Gas. Bei einer geringen Wasserf├╝hrung in den Fl├╝ssen, wie zuletzt im Hochsommer, kann es au├čerdem sein, dass zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung vermehrt Gas zur Verstromung aufgebracht werden muss. Und all das just zu dem Zeitpunkt, wo der Preis hoch ist.

Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit?

Gering. Die Marktlage ist volatil und die geopolitische Lage angespannt, aber ich bin guter Dinge. Wir reden alle nur ├╝ber die Energiepreisverwerfung aufgrund des Russland-Krieges gegen die Ukraine und den damit verbundenen geringeren Gasliefermengen nach Europa. Dabei hat das Problem schon im Oktober begonnen. Von den 58 franz├Âsischen Atomkraftwerken waren die H├Ąlfte in Revision, sie konnten ihre Revision nicht abschlie├čen, weil sie die Halbleiterkomponenten aus Fernost aufgrund von Corona nicht bekommen haben. Wir hatten keine Einspeisung aus den Windparks im Norden Deutschlands. Aufgrund der Inversionswetterlage konnte Fotovoltaik nur wenig genutzt werden. Auf der anderen Seite hat die Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt prosperiert und die Angebots-Nachfrage-Spanne hat zu ersten Preisverwerfungen noch vor Kriegsbeginn gef├╝hrt. Man sagt, wenn man kein Gl├╝ck hat, kommt Pech auch noch dazu. Das hat damals zugetroffen.