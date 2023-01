Ausrangierte Handys und Akkus: Feuerquelle in der Schublade

Auf den ersten Blick erscheint die Zahl absurd hoch: „70 bis 80 Geräte mit Akku oder Batterie hat ein durchschnittlicher Haushalt mit zwei Kindern daheim“, schätzt Gabriele Jüly, Präsidentin vom Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Vom Akkuschrauber über elektrische Zahnbürsten bis hin zu blinkenden Kinderschuhen, singenden Geburtstagskarten und Weihnachtsbäumen. Das Problem dabei: Vieles – wie alte Handys – wird nicht mehr gebraucht und trotzdem über Jahre in diversen Schubladen und Kellerabteilen gehortet. Das kann brandgefährlich sein.

„Allein in Niederösterreich brennt es durchschnittlich einmal die Woche, weil eine Batterie zu brennen beginnt“, weiß Jüly aus Gesprächen mit der Feuerwehr. Sie appelliert an alle, Zuhause wieder einmal auszumisten und ausrangierte Smartphones, ferngesteuerte Autos, elektrische Heckenscheren sowie Powerbanks, die in diversen Taschen und Aktentaschen vergessen werden, fachgerecht zu entsorgen. Bei den Altstoffsammelzentren beziehungsweise in Wien bei den Mistplätzen. „Sonst entgehen der Kreislaufwirtschaft wertvolle Rohstoffe“, erinnert Jüly.