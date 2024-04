Ausgeboostert? Wie es den Corona-Impfstoff-Herstellern jetzt geht

Solange nicht sehr aggressive Covid-19-Mutationen auftreten, die zu überfüllten Spitälern führen, werde es keine großen Absatzzahlen mehr geben. Während der Pandemie spülten die neuen mRNA-Impfstoffe Milliarden in die Taschen der drei Unternehmen. Diese sitzen dank Corona jetzt auf dicke Finanzpolster, die sie für die Weiterentwicklung ihrer Produkte, Entwicklung neuer Therapien – aber auch für Übernahmen, ausgeben.

Der US-Pharmariese verzeichnete im Vorjahr einen Umsatz- und Gewinneinbruch und musste allein im dritten Quartal Abschreibungen in Höhe von 5,6 Mrd. Dollar vornehmen. Der Hauptteil davon entfiel nicht auf überzählige Impfdosen, sondern auf unverkäufliche Packungen des Covid-Medikaments Paxlovid . Der Jahresumsatz brach um 42 Prozent auf 58,5 Mrd. Dollar ein, der Nettogewinn um 72 Prozent auf 10,5 Prozent.

Bis Ende des Jahres müssen 3,5 Milliarden Dollar an Kosten eingespart werden. Auch ein größerer Stellenabbau wird global umgestellt, vor allem in Irland und Großbritannien. Die Pfizer-Aktie notiert auf einem Zehn-Jahres-Tief. Pfizer ist produktmäßig aber breit aufgestellt. Mit den Finanzpolster aus dem Covid-Erlösen erwarb Pfizer im Vorjahr für 43 Mrd. Dollar den Krebsspezialisten Seagen und baute damit seine Angebotspalette an Krebsmedikamenten aus. Die Sparte soll eigenständiger werden.