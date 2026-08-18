Gewerkschaft: Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen

Eine Art „Bonus-Malus-System“ für die Lehrlingsausbildung soll aus Sicht der Gewerkschaft den Fachkräftemangel lindern. Betriebe, die Lehrlinge ausbilden könnten, es aber nicht tun, sollten in einen Ausbildungsfonds einzahlen müssen. Ausbildungsbetriebe sollten hingegen gefördert werden. Diesen, nicht ganz neuen Vorschlag machten am Dienstag Reinhold Binder, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) und Bundesjugendsekretär Matthias Hauer. „Wenn sich 86 Prozent der Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen, aber später die fertig ausgebildeten Fachkräfte der restlichen 14 Prozent abwerben, ist dies unsolidarisch und ökonomisch kurzsichtig“, sagte Binder. Um welche Beträge es sich dabei handeln soll, ist Binder zufolge noch offen. Für Ausbildnerinnen und Ausbildner in den Betrieben sollte es eine verpflichtende Weiterbildung geben, ist eine weitere Forderung. Strengere Kontrollen und spürbare Konsequenzen sollte es bei Verstößen - etwa gegen das Arbeitszeitgesetz und den Jugendschutz - geben. Hinzu sollte die Lehre durch „faire Einkommen und Boni“ attraktiver werden.

Im Vorjahr gab es 5.500 Jugendliche, die vergeblich eine Lehrstelle gesucht haben. Rechnet man jene hinzu, die sich in einer Schulung oder einer überbetrieblichen Ausbildung befanden, benötigten rund 20.000 Jugendliche einen regulären Ausbildungsplatz, teilten die Gewerkschafter mit. Gleichzeitig sank die Zahl der aktiven Lehrbetriebe von 38.132 im Jahr 2007 auf 25.168 Betriebe bis Ende 2025. Die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr sank von 38.518 im Jahr 2000 auf zuletzt 30.625 Auszubildende. Bei den offenen Lehrstellen gibt es jedoch regionale Unterschiede: Während in den westlichen Bundesländern Lehrlinge gesucht werden, mangelt es in den östlichen Bundesländern - und hier vor allem in Wien - an entsprechenden Ausbildungsplätzen. Hohe Kosten - weniger Förderung Auf dem Lehrstellenmarkt gebe es nicht nur regionale Unterschiede, merkte WIFO-Ökonom Helmut Mahringer dazu an. Das Lehrstellenangebot hänge auch von der Konjunktur ab sowie vom Geschlecht und den einzelnen Berufen. Die Gewerkschafter verweisen etwa auf die Tourismus-Branche, die über einen Mangel an Arbeitskräften klage. Nur 6,9 Prozent aller Lehrlinge seien in dieser Branche beschäftigt und nur 8 Prozent der Betriebe würden Lehrlinge ausbilden.