Lehrlingsausbildung: Dieser Plan spaltet die Gemüter

Um mehr Gerechtigkeit in die Lehrlingsausbildung zu bringen, fordert die Produktionsgewerkschaft ProGe die Einrichtung eines eigenen Ausbildungsfonds. Dieser solle von jenen Betrieben gespeist werden, die sich nicht an der Lehrlingsausbildung beteiligen. „Ausbildungsfaule Betriebe müssen künftig an den Kosten beteiligt werden. Für die bereits jetzt vorbildlichen Unternehmen wird so mehr Gerechtigkeit geschaffen und das duale Lehrausbildungssystem wieder attraktiver werden“, erläutert ProGe-Vorsitzender Reinhold Binder in einer Aussendung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER ProGe-Vorsitzender Reinhold Binder

Binder verweist auf die WKO-Lehrlingsstatistik für 2025, wonach die Anzahl der Lehrbetriebe in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent zurückgegangen ist. „Wir haben mehr als 1.000 Ausbildungsbetriebe verloren. Das ist in Zeiten eines steigenden Bedarfs an Facharbeitskräften alarmierend. Wer heute nicht ausbildet, wird morgen umso lauter nach Fachkräften rufen müssen“, so Binder. 14 Prozent weniger Lehrlinge in der Industrie Allein in der Sparte „Industrie“ gab es im Vorjahr einen Rückgang an Lehrlingen im ersten Lehrjahr um 14 Prozent. „Jede 7. Lehrstelle in Österreichs Industriebetrieben wurde 2025 gestrichen. Mit diesem Verhalten sägt die Wirtschaft an dem Ast, auf dem sie eigentlich sitzt“, betont Binder und kritisiert die Kurzsichtigkeit vieler Unternehmen: „Jeder Fußballverein, jede Blasmusikkapelle oder jede andere Organisation weiß, warum sie Nachwuchsarbeit betreibt. Ohne Jugend, keine Zukunft. Ohne Lehrstellen, keine Fachkräfte!“

Wirtschaftskammer erteilt "Strafsteuer" eine klare Absage Wirtschaftskammer-Generalsekretär Jochen Danninger erteilt der Idee einer „Strafsteuer“ für Betriebe eine klare Absage und wies die Vorwürfe, die Betriebe würden sich vor der Ausbildung drücken, scharf zurück. Es gebe Betriebe, die aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit oder eingeschränkter Gewerbeberechtigungen gar keine Lehrlinge ausbilden dürfen. Viele fänden keine ausbildungswilligen Jugendlichen und müssten deshalb die Lehrlingsausbildung vorübergehend aussetzen. „Es wäre absurd, sie dafür noch zu bestrafen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl WKO-Generalsekretär Jochen Danninger