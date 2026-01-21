Fachkräftemangel bleibt größte Herausforderung für Mittelständler

Der Fachkräftemangel bleibt trotz leichter Entspannung das größte Risiko für den österreichischen Mittelstand. 62 Prozent der Betriebe sehen darin eine zentrale Gefahr, 72 Prozent finden nur schwer geeignetes Personal, geht aus einer aktuellen Befragung des Beratungsunternehmens EY unter 500 mittelständische Unternehmen hervor. Besonders betroffen sind wie schon in der Vergangenheit die Industrie sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft. „Der Fachkräftemangel ist nach wie vor der größte Wachstumsbremser und wird uns auch noch in den nächsten Jahren beschäftigten“, sagt EY-Mittelstandsexperte Erich Lehner.

Der Mangel an geeigneten Personal zeigt bereits spürbare wirtschaftliche Folgen: 41 Prozent der Betriebe berichten von Umsatzeinbußen oder nicht realisierten Geschäftschancen. Gleichzeitig sind die Such- und Rekrutierungskosten in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um rund neun Prozent gestiegen. Besonders betroffen sind Finanzdienstleister, Transport, Energie und Tourismus.