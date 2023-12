Aus für Hochgeschwindigkeitssystem: Hyperloop One wird liquidiert

Vieles offen

Offene Fragen gibt etwa zur Sicherheit. Auch regulatorische Fragen und die tatsächlichen Kosten für die Konstruktion sind noch nicht restlos geklärt.

Das US-Start-up Hyperloop Transportation Technologies hegte vor einigen Jahren auch Pläne für eine Verbindung zwischen Wien und Bratislava. Die Fahrzeit sollte lediglich 8 Minuten betragen.

➤ Mehr lesen: Hyperloop: "Die Leute glauben jedenfalls fest daran"

Von Absichtserklärungen abgesehen, war davon seither aber nichts mehr zu hören. Auch in den Niederlanden und China wird an Hyperloop-Systemen gearbeitet. Elon Musk zeigte zeigte zuletzt ebenfalls Interesse, sein Hyperloop-Konzept zu verwirklichen. Durch einen Tunnel, den seine Firma The Boring Company unter Las Vegas gegraben hat, fahren vorerst aber nur E-Autos seines Unternehmens Tesla.