Aufstieg und Niedergang der Möbelkette Kika/Leiner

Der einst größte heimische Möbelhändler Kika/Leiner schließt am Mittwoch nach Geschäftsschluss endgültig. Die Talfahrt des 1910 gegründeten Unternehmens führte über mehrere Eigentümer und Sanierungsversuche zur neuerlichen Zahlungsunfähigkeit am 12. November 2024 und zum Konkurs am 4. Dezember 2024.

Hier eine Chronologie des Aufstiegs und Falls der legendären Möbelkette: