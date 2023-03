Aufsichtsrat bestellt erstmals Frau in den ÖBB-Vorstand

Der Aufsichtsrat der ÖBB-Holding bestellte am Dienstag einstimmig die Mobilitätsexpertin Manueal Waldner, 42, mit 1. Juli auf fünf Jahre in den Vorstand. Der KURIER berichtete bereits in der Vorwoche als erstes Medium. Waldner folgt damit Arnold Schiefer (FPÖ), der mit Ende Juni vorzeitig aussteigt und in die Privatwirtschaft wechselt.

Die parteiunabhängige Waldner ist die erste Frau in der Geschichte der Staatsbahn, die es in den Vorstand der Holding geschafft hat. Interessant wird, wie die Kooperation mit ÖBB-CEO und Bahn-Urgestein Andreas Matthä (SPÖ) funktionieren wird.

Waldner ist derzeit Partnerin und Geschäftsführerin bei der Boston Consulting Group Austria. Die studierte Betriebswirtin ist Expertin in den Sektoren digitale Transformation, Greentech und Mobilität und hat fundierte finanzwirtschaftliche Erfahrungen. Sie betreute bei Bostin Consulting europaweit auch Bahn-Unternehmen.

Erstgereihte

Waldner war beim Hearing unter den zahlreichen Bewerbern und Bewerberinnen unbestritten Erstgereihte. Sie startete ihre Karriere nach Absolvierung einer HTL für Tiefbau und ihrem Studium der Betriebswirtschaft in Graz und Krakau als Technikerin für Brücken- und Tunnelbauprojekte, wechselte zu KPMG Transaction Services und spezialisierte sich dort neben Wirtschaftsprüfungsmandaten auf M&A-Projekte und Unternehmensbewertungen in verschiedenen Branchen (Luftfahrt, Energie und Fertigung). Der weitere Karriereweg führte sie 2009 zur Beratergruppe Boston Consulting Group, wo sie 2019 als Managing Direktor und Partnerin und als Geschäftsführerin des Wiener Standortes aufstieg.

42.000 Mitarbeiter

Die ÖBB sind mit rund 42.000 Mitarbeiter:innen, über 400 Millionen Fahrgästen in Bahn und Bus und 90 Millionen Tonnen Gütertransporten pro Jahr das größte Mobilitätsunternehmen in Österreich. Im Güterverkehr ist der Konzern unter dem Namen Rail Cargo in 18 Ländern tätig und gemessen an der Transportleistung Nummer 2 in Europa. Unter dem Namen Nightjet betreiben die ÖBB das größte Nachtzug-Netz in Europa.

Andrea Reithmayer, Vorsitzende des Aufsichtsrates: „Es freut mich sehr, dass wir mit Manuela Waldner eine erfahrene Managerin mit ausgewiesener Expertise im Eisenbahnsektor und für digitale Transformation gewinnen konnten. Ich bin überzeugt davon, dass das neue Führungsteam, gemeinsam mit CEO Andreas Matthä die Zukunftsthemen und Herausforderungen erfolgreich weiterentwickeln wird. Ich bedanke mich gleichzeitig beim langjährigen CFO Arnold Schiefer und wünsche ihm für seinen weiteren Karriereweg das Allerbeste.“