Aufregung um Novelle für Stiftungen

Ziemlich genau 25 Jahre ist es her, dass die damals rot-schwarze Koalition unter Bundeskanzler Franz Vranitzky und SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina mit dem Privatstiftungsgesetz auch in Österreich Stiftungen ermöglichte. 3200 Stiftungen gibt es heute, doch der Boom ist inzwischen längst vorbei. Steuerlich sind die Stiftungen nicht mehr interessant und das enge Korsett, in das Vorstände und Begünstigte oft gezwängt sind, hemmt jegliche wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeit.

Auf ihrer Liste der geplanten Reformen hatte die Regierung Kern/Mitterlehner daher auch die Novellierung des Stiftungsrechts. Es kam nicht mehr dazu. Jetzt arbeitet die türkis-blaue Regierung an einer Erneuerung, die 2020 parallel zur Steuerreform in Kraft treten soll.

Allerdings sehr diskret. Erstens sind Privatstiftungen in Österreich, weil immer noch ideologisch überfrachtet, wirtschaftspolitisch eher ein sensibles Thema. Das viel Fingerspitzengefühl erfordert.

Und zweitens sorgt der Übernahmekampf des Investors Michael Tojner um Österreichs größte Industriestiftung, die B&C-Stiftung, für rege öffentliche Aufmerksamkeit. Sowie für heftige Spekulationen.