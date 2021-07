OMV: Aufregung um das „Schwarze Gold“

Der Coup gelang, Up-stream-Vorstand Johann Pleininger konnte Petrom sanieren. Längst ist die Beteiligung eine der Cash-Cows der OMV. Im Corona-Jahr 2020 lieferte die nur noch 11.000 Mitarbeiter große Petrom 302 Millionen Euro des gesamten OMV-Konzerngewinns (vor Sondereffekten) von 1,68 Milliarden.

Das Engagement in Rumänien könnte allerdings in absehbarer Zeit beendet werden. Wie man aus dem Unternehmen hört, überlegte Noch-OMV-Boss Rainer Seele den Ausstieg.

Die OMV muss sich strategisch neu aufstellen und Seele setzte auf die Transformation vom traditionellen Öl- und Gas-Unternehmen zum zukunftsträchtigeren Chemie- und Plastik-Konzern. Diesen Kurs will sein Nachfolger Alfred Stern fortsetzen. Da passt eine old-fashioned Beteiligung wie die Petrom nicht mehr ins Portfolio. Dabei war es die OMV selbst, die vor Jahren den Chemiebereich der Petrom zusperrte.

In Rumänien hat ein möglicher OMV-Ausstieg bereits in der Politik aufgeschlagen. Es wird befürchtet, dass die russische Gazprom, enger Partner der OMV, oder die ungarische MOL durch die Hintertüre Zugriff auf die Ressourcen des Landes, das „Schwarze Gold“, bekommen könnten. Russland und Ungarn wären politisch ein „No Go“, in Rumänien, zu groß sind die Ängste vor Putin und Orban.

Daher werden Stimmen für eine Re-Verstaatlichung der an den Börsen Bukarest und London notierenden Petrom laut. Der Staat hält nur noch 28 Prozent, 21 Prozent sind Streubesitz. George Simion, Parlaments-Abgeordneter und Chef der aufstrebenden nationalen Rechts-Partei AUR (auf Deutsch Gold), fordert, dass der Staat die Anteile der OMV übernehmen solle. „Petrom ist ein strategisches Unternehmen für Rumänien. Wir sollten unsere Öl- und Gas-Reserven selbst fördern“, sagt er gegenüber dem KURIER. Petrom etwa an Gazprom zu verkaufen, wäre ein „großer geopolitischer Fehler. Wir sind in der NATO und in der EU und wollen kein Teil des russischen Empire werden“.