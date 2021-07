OMV-Tochter Petrom: Zwei Führungskräfte vor Gericht

Die Immobilienexpertin stellte dem Geschäftsmann für mehrere potenzielle Immobilienankäufe jeweils einen Preis von 20.000 Euro in Aussicht, obwohl die Preisforderung der OMV-Petrom bei 50.000 Euro lag, so der Vorwurf der Antikorruptionsbehörde. Sie habe suggeriert, dass auch der Regionaldirektor an der Abmachung beteiligt werden sollte, um die dazu notwendigen Bewilligungen und Unterschriften zu erwirken.