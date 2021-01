Aufregung über Abfindung für AUA- Vorstand

Sommerbuchungen

Zur Zeit tüftelt die AUA noch am Sommerflugplan, der Ende Jänner stehen soll. Vor der Krise waren die Sommerflugpläne der Airlines immer schon im Herbst fertig. Die AUA fliegt derzeit nur mit 10 bis 15 Prozent Kapazität, verglichen mit der Produktion von Vor-Corona. Derzeit wird nach wie vor sehr kurzfristig gebucht.

"Die Menschen wollen wieder reisen, wir bekommen gerade viele Buchungen für die Sommerferien. Das stimmt uns optimistisch", sagt Hoensbroech gegenüber dem KURIER. Er gehe davon aus, dass bis Ostern die Risikogruppen durchgeimpft seien und "bis zum Sommer jeder geimpft sein kann, der es will. Dann können die Beschränkungen aufgehoben werden und die Menschen wieder reisen".

Kein Impfzwang

Die AUA will selbst keinen Impfzwang für Passagiere und Mitarbeiter verordnen. Man rechnet aber damit, dass die Fluggäste künftig in zahlreiche Länder nur mit Impfung einreisen dürfen und die Airlines die Kontrollen durchführen müssen.

„Die Impfung wird der Game-Changer“, meint dazu Luftfahrt-Staatssekretär Marius Brunner. Wenn die Impfung so wirke, „wie wir uns das vorstellen, bin ich sehr zuversichtlich“.