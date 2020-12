AUA-Chef bleibt optimistisch: "Wir werden den Kredit zurückzahlen"

Kaum eine Branche ist so sehr von der Krise betroffen wie die Luftfahrt. Die Austrian Airlines fliegen derzeit nur auf rund 10 Prozent ihrer normalen Auslastung und haben in drei Quartalen 340 Millionen Euro Verlust angehäuft. Die vom Staat zugeschossenen 450 Millionen Euro könnten, wenn es so weitergeht, bereits im Sommer aufgebraucht sein. AUA-Chef Alexis von Hoensbroech glaubt dennoch an die Zukunft des Unternehmens.

KURIER: Wann sind Sie zum letzten Mal geflogen? Van Hoensbroech: Montag Abend aus Frankfurt nach Wien. Gar kein Problem, der Flieger war randvoll. Fliegen funktioniert momentan gut.

Gar keine Angst vor einer Ansteckung im Flugzeug? Die Gefahr ist quasi null. Die IATA (Anm.: die internationale Vereinigung der Flugunternehmen) hat errechnet, dass die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz zu erschlagen werden, höher ist. Alle tragen Masken, und die Luft wird alle drei Minuten komplett ausgetauscht. Wir hatten bisher keinen Fall, dass sich wer in unserem Flugzeug infiziert hat.

Sie mussten schon vor Corona einen Abbau von 800 Mitarbeitern ankündigen. Jetzt kommt noch der Mega-Crash hinzu. Wie kann sich das für die AUA noch ausgehen? Es ist richtig, dass es der Austrian nie so richtig gut ging. Es ist aber auch richtig, dass wir sieben Jahre in Folge schwarze Zahlen geschrieben haben. Wir waren also ein gesundes Unternehmen, wenn auch nicht rentabel genug, um neue Investitionen zu finanzieren. Corona hat die Lage verschärft, und wir müssen jetzt 1.100 Mitarbeiter abbauen. Wir werden nach der Krise 20 Prozent kleiner sein. Ich bin jedenfalls optimistisch. Das Fliegen wird mit einer gewissen Macht zurückkommen.