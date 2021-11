Auf der nachhaltigen Suche nach Goldadern

Weiters versuche Valcambi, laufend Verbesserungen in der Abbau- und Produktionskette zu erzielen. Neben weiteren CO 2 -Einsparungen sei dies auch das Einsparen von Wasser. So konnte der Verbrauch laut Löw von 2016 bis 2019 um 75 Prozent reduziert werden. „Man darf sich aber nicht der Illusion hingegeben, dass in absehbarer Zeit Klimaneutralität bei Abbau und Erzeugung möglich ist“, schränkt Löw ein.

Die LLB empfiehlt 5 Prozent des Vermögens in Gold zu investieren. Der Gold Fonds ist mit dem physischen Edelmetall hinterlegt, das in den Tresoren der LLB-Zentrale in Vaduz lagert. Er notiert für Kleinanleger in Schweizer Franken (Achtung: doppeltes Währungsrisiko, da Gold selbst in Dollar notiert).

Ein Fondssparplan (ab einem Anteil zu aktuell umgerechnet rund 84 Euro) ist möglich. Die Kaufgebühr beträgt 0,5 Prozent, die jährlichen Kosten 0,4 Prozent. „Es gibt Überlegungen, weitere grüne Rohstofffonds aufzulegen“, so Löw. robert kleedorfer