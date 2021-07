VW: Deutsche Kfz-Behörde prüft 3-Liter-Motoren

"Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA hat festgestellt, dass bei Fahrzeugen mit V6-TDI-Dieselmotoren ein von drei AECD-Software Bestandteilen vorhanden sei, die im Genehmigungsprozess nicht hinreichend beschrieben wurde", heißt es in einer Stellungsnahme von Volkswagen bzw. der Porsche Holding gegenüber dem KURIER. "Zwei AECDs dienen dem Bauteileschutz, was die Behörde so akzeptiert hat. Als nicht regelkonform betrachtet die Behörde die Software zur Temperatur-Konditionierung des SCR-Katalysators." Nachsatz: "Nach Auffassung der Volkswagen AG verändert die eingesetzte AECD-Software bei den 3,0 V6 TDI Aggregaten nicht die Abgaswerte in unzulässiger Weise, sondern sorgt nach dem Kaltstart dafür, dass die Katalysatoren schnell ihre Betriebstemperatur erreichen und die Abgasreinigung wirksam wird." Zur Erklärung: Die SCR-Katalysatoren, die mittels Harnstoff (AdBlue) die Stickoxide binden, zählen derzeit zu den modernsten Abgas-Reduktionssystemen.