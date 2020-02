Auch Corona-Bier von Angst vor dem Coronavirus betroffen

Studie: Mehr als ein Drittel trinkt Corona "unter keinen Umständen"

Eine am Donnerstagabend veröffentlichte Studie der New Yorker PR-Agentur 5W zeichnet nun ein dramatisches Bild für die Marke Corona: Demnach gaben 38 Prozent der 737 befragten "US-Biertrinker" an, aktuell "unter keinen Umständen" eine Flasche Corona zu kaufen. 16 Prozent der Befragten gaben sogar an, nicht genau zu wissen, ob der Coronavirus nicht irgendwie mit dem Bier in Verbindung stünde.

"Es ist keine Frage, dass Corona wegen des Coronavirus leidet", sagt 5W-Geschäftsführer Ronn Torossian. "Während das Unternehmen behauptet, Kunden verstünden, dass zwischen Virus und Bier kein Zusammenhang besteht, ist dieses Ergebnis ein Disaster für die Marke Corona."