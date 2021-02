Rückzug: "Auch Amazon wird pleitegehen"

Der vergangene Dienstag war für Hightech-Pionier Elon Musk kein guter Tag. Zum zweiten Mal ist ein Prototyp einer Rakete von seinem Unternehmen SpaceX bei der Landung explodiert. Musk will mit SpaceX Reisen zum Mond und zum Mars ermöglichen. „Wir müssen an der Landung noch ein bisschen arbeiten“, so ein SpaceX-Manager.

Wenig Freude wird Musk auch mit einer zweiten Nachricht an diesem Tag gehabt haben. Da gab Amazon-Chef Jeff Bezos seinen Rücktritt als Vorstandschef bekannt, um sich neuen Projekten in seinem Imperium zu widmen. Die Tech-News-Plattform „The Information“, stellte rasch die Vermutung auf, dass er nun Elon Musk Konkurrenz machen könnte. Und zwar im Weltraum. Denn so wie Musk hat auch Bezos mit Blue Origin sein Weltraumunternehmen.